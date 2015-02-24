Завтра суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Савченко
Завтра Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
Об этом в Twitter написал ее российский адвокат Марк Фейгин.
"Напоминаю, завтра Мосгорсуд рассмотрит нашу жалобу на продление ареста. В 12.00", - сообщил он.
Вместе с тем, адвокат добавил, что "здоровье Надежды определенно ухудшается. Так что у нас немного времени для ее освобождения. И она отказывается прекратить голодовку".
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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.
26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
15 декабря Савченко объявила голодовку.
10 февраля 2015 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.
Напомним, 20 февраля УНИАН также сообщал, что в ООН призвали немедленно освободить Савченко.