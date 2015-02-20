В ООН призвали немедленно освободить летчицу Савченко

Сегодня на брифинге в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал российские власти немедленно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко, передает Центр Новостей ООН.

Руперт Колвилл выразил обеспокоенность по поводу обстоятельств задержания Надежды Савченко. Он напомнил, что она содержится под стражей в Москве с июля прошлого года.

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«Сегодня уже семидесятый день голодовки, объявленной Савченко. По словам ее адвоката, она решила отказаться от инъекций глюкозы, которые ей вводили. Мы призываем российские власти немедленно ее освободить по гуманитарным соображениям», - сказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

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26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщины». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку.

10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.