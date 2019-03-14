Разоблаченный СБУ взяточник работал советником Авакова - СМИ

30 тысяч долларов взятки требовал первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" и бывший советник министра внутренних дел Виктор Корж.

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" и бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом 14 марта Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности о найденном мертвым сотруднике АП

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

По данным источников, сам Корж сейчас в отпуске за границей.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника Авакова с сентября 2018 года. Однако на сайте МВД отсутствует информация о Корже с середины 2017 года, данных о его увольнении нет.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что сообщить о должности взяточника должна СБУ.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.