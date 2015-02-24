Сегодня третья годовщина смерти известного украинского режиссера Андрея Бенкендорфа

Похоронен Андрей Бенкендорф в Киеве на Байковом кладбище.

Его работами восторгались в СССР, независимой Украине, России, да и во всем мире.

В частности он был режиссером-постановщиком многих художественных фильмов, включая такие как: "Поездка через город", "Капель", "Благие намерения", "Работа над ошибками", "Балаган", "Снайпер", "Несколько любовных историй", "Хиппиниада или материк любви", телевизионных сериалов "Бандитский Петербург-4. Арестант", "Бандитский Петербург-5. Опер", "Бандитский Петербург-6. Журналист", "Наваждение святого Патрика", "Европейский конвой", "Банкирши".

Перед смертью он рассказывал, что собирается снять фильм о Тарасе Шевченко, сценарий которого уже был готов.

"В чем проблема нашего искусства, в первую очередь, кино? Оно старается угодить. Мне же давно никому угождать не хочется. Не то чтобы я не хочу ничего делать. Хочу еще успеть снять фильм о молодом Шевченко. Показать его не как памятник великому поэту, а как человека с обычными слабостями,"- рассказывал о своем проекте Бенкендорф.

Справка. Андрей Бенкендорф родился 13 марта 1946 года в Москве. В 1963–1970 годах работал на Киевском телевидении механиком по обслуживанию звукотехники, оператором. Окончил кинофакультет Киевского театрального института имени Карпенко-Карого (1977), режиссер киностудии им.Довженко. В 2008–2009 гг. был генеральным продюсером «ТРК “Киев”».