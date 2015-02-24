16-й российский «гумконвой» для Донбасса выехал в Ростовскую область

Об этом сообщает ТАСС.

"Колона сегодня утром вышла из центра МЧС в Ногильске и направилась в Ковалевку Донского спасательного центра, где она будет доукомплектована грузом. Также к колоне присоединятся и автомобили из других российских регионов", - заявили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС России сообщили, что как и в предыдущих колонах, в грузе будут якобы находится продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Читайте такжеРоссия направила в Ростов-на-Дону "воздушный" гумконвой для Донбасса

Также в МЧС заявили, что колона отправится в Донецк и Луганск "соблюдая все международные правила".

Предыдущая колона с "гуманитарным грузом" прибыла 20 февраля. Однако украинские пограничники и представители Международного Красного Креста не имеют доступа к проверке грузов, которые ввозятся в Украину.