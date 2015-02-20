«ЛНР» заявляет о прибытии в Луганск очередного «гумконвоя» из РФ

Как сказано в сообщении «ЛНР», 15 машин доставили 100 тонн гуманитарных грузов для жителей Дебальцево и других населенных пунктов, которые больше всего пострадали от боевых действий.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля на восток Украины отправился очередной «гуманитарный конвой» из России, состоящий из более чем 30 автомобилей, которые везут более 200 тонн груза.

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Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15 февраля в Украину въехал 14-й так называемый «гумконвой» из России.