«Засветившегося» в расследовании «Наших грошей» чиновника СБУ уже задержали – заявление спецслужбы

Уголовное производство против сотрудника ГУ СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко открыли еще в 2016 году.

Сотрудник СБУ Дмитрий Москаленко, который является фигурантом журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере, уже привлекается к уголовной ответственности.

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Об этом говорится в заявлении СБУ.

«Служба безопасности Украины последовательно очищает собственные ряды от коррупционеров и предателей. Председатель СБУ Василий Грицак придерживается принципиальной позиции разоблачить и наказать каждого сотрудника СБУ, который совершит преступление, невзирая на его должность, звание или послужной список», - отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что не стало исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства Москаленко был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности СБУ совместно с Главной военной прокуратурой.

«В соответствии с требованиями законодательства, 17 февраля 2017 года он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодняшний день это дело уже рассматривает суд», - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал очередную часть расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе.

Журналисты-расследователи утверждают, что правоохранители получали взятки за закрытие уголовных дел в отношении сделок в оборонной сфере.

Среди прочего, журналисты заявили, что следователь киевского управления СБУ Москаленко якобы был «контактным лицом» фигурантов дел и за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.