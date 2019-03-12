«Засветившегося» в расследовании «Наших грошей» чиновника СБУ уже задержали – заявление спецслужбы
Сотрудник СБУ Дмитрий Москаленко, который является фигурантом журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере, уже привлекается к уголовной ответственности.
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Об этом говорится в заявлении СБУ.
«Служба безопасности Украины последовательно очищает собственные ряды от коррупционеров и предателей. Председатель СБУ Василий Грицак придерживается принципиальной позиции разоблачить и наказать каждого сотрудника СБУ, который совершит преступление, невзирая на его должность, звание или послужной список», - отмечается в документе.
В ведомстве отметили, что не стало исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства Москаленко был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности СБУ совместно с Главной военной прокуратурой.
«В соответствии с требованиями законодательства, 17 февраля 2017 года он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодняшний день это дело уже рассматривает суд», - сообщили в СБУ.
Как сообщал УНИАН, 11 марта проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал очередную часть расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе.
Журналисты-расследователи утверждают, что правоохранители получали взятки за закрытие уголовных дел в отношении сделок в оборонной сфере.
Среди прочего, журналисты заявили, что следователь киевского управления СБУ Москаленко якобы был «контактным лицом» фигурантов дел и за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.