Тина Кароль поразила поклонников чувственными фото

В комментариях большинство подписчиков восхитились снимками Тины Кароль.

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников серией новых фото, на которых она предстает в очень чувственных образах.

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На первом опубликованном в Instagram снимке поп-дива появилась в нюдовом полупрозрачном платье и разрисованном тренче. Наряд выгодно подчеркнул грудь и стройные ножки артистки. Дополнила образ она ярко-красной помадой и распущенными волосами, ниспадающими волнами.

На втором фото, с фотосессии для Vogue, Тина Кароль позирует в сдержанном белом платье с открытыми плечами. Волосы певицы собраны.

В комментариях большинство подписчиков восхитились снимками Тины Кароль: "Неземная красота", "Красивая", "Вау".

Ранее фанаты украинской певицы Тины Кароль були удивлены новым фото артистки, на котором она предстает в чересчур откровенном наряде.