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Тину Кароль раскритиковали за откровенное фото

11:14, 06 марта 2019
Общество
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Тина Кароль удивила подписчиков / фото instagram.com/tina_karol

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Снимок опубликован в Instagram поп-дивы. В посте она поздравляет главу своей фан-группах. В кадре Тина Кароль появилась в непривычном образе: сером боди с экстремальным декольте и прозрачной юбке с блёстками, на плечах артистки - вязаная кофта.

Многие сочли лук исполнительницы слишком вульгарным, ведь она полностью обнажила ноги и оголила грудь.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.

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Теги: #фото#Тина Кароль