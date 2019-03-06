Тину Кароль раскритиковали за откровенное фото

Многие разнесли снимок певицы, назвав его вульгарным.

Фанаты украинской певицы Тины Кароль удивлены новым фото артистки, на котором она предстает в чересчур откровенном наряде.

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Снимок опубликован в Instagram поп-дивы. В посте она поздравляет главу своей фан-группах. В кадре Тина Кароль появилась в непривычном образе: сером боди с экстремальным декольте и прозрачной юбке с блёстками, на плечах артистки - вязаная кофта.

Многие сочли лук исполнительницы слишком вульгарным, ведь она полностью обнажила ноги и оголила грудь.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.