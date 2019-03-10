В Нацкорпусе заявили о задержаниях участников «прорыва к Порошенко» в Черкассах (видео)

Представитель партии отметил, что активистов «приняли жестко», побив им автомобили.

Главу Черкасской областной ячейки партии «Национальный корпус» Дмитрия Кухарчука и некоторых других активистов партии задержали.

Об этом в Facebook сообщил член политической силы Константин Мирошниченко.

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«Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей. Следите за информацией, кто готов помогать. Есть информация о продолжении задержаний», - отметил он.

Активист Игорь Олейник вел в Facebook трансляцию с места проведения обысков.

Как сообщал УНИАН, накануне в Черкассах после выступления президента произошла жестокая стычка между активистами «Нацкорпуса» и полицией. Сначала активисты хотели прорваться к Порошенко и объявить ему свои требования, но он уехал. Однако они все же прорвались к сцене.

В результате столкновения с "Нацкорпусом" пострадали 22 правоохранителя. Глава МВД пообещал, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности.

Перед событиями в Черкассах столкновения произошли и в Киеве. "Нацкорпус" устроил акцию с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции на Майдане Незалежности принимали участие около 2 тыс. лиц.

После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы объявить свои требования.На подходе к зданию молодые люди вступили в конфликт с правоохранителями. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.