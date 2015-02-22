В Харькове 23 февраля объявлено днем траура - горсовет

В Харькове 23 февраля объявлено днем траура в связи со взрывом, который унес жизни двух людей и привел к ранениям 10 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета со ссылкой на городского голову Геннадия Кернеса.

«В городе на зданиях будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия», - подчеркнули в горсовете.

Кроме этого в 13:00 состоится общегородская минута молчания.

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Как сообщал УНИАН, взрыв в Харькове произошел сегодня во время мирного шествия в память о погибших героях ”Небесной сотни” и участников АТО.

В городе введен наивысший уровень террористической угрозы. СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию ”в результате которой уже задержаны 4 участника подрыва и изъято оружие, включая гранатомет”.

Представители общественных организаций выступили с требованием объявить траур по погибшим в результате теракта.

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