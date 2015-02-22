Харьковские активисты призывают местные власти объявить траур 23 февраля

В Харькове представители общественных организаций требуют объявить траур по погибшим в результате террористического акта, в результате которого погибли два человека и 10 ранены.

Как передает корреспондент УНИАН , об этом они заявили во время пресс-конференции в Харьковском антикризисном информационном центре.

По их словам, в Харькове впервые в результате теракта погибли общественные активисты.

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Представители общественности высказали требование завтра, 23 февраля, объявить в городе траур в память о погибших: милиционера Вадима Рыбальченко и активиста Игоря Толмачева. Кроме того, они призвали в понедельник в 13:00 объявить минуту молчания. Также они призвали харьковчан почтить память Толмачева и Рыбальченко возле памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской, где будут выставлены их портреты.

Активисты подчеркнули, что их акции в Харькове продолжатся, однако будут повышены меры безопасности.

«Харьков не пойдет путем Луганска и Донецка, где смерть активиста ослабила движение. Харьков не запугать», - подчеркнул активист Глеб Тимошенко, отметив, что сегодняшние требования высказаны от более сотни общественных организаций Харькова.

Активисты также сообщили, что в ближайшее время будут обнародованы контакты и счета семей погибших для оказания им финансовой помощи.

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Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня во время мирного шествия в память о погибших героях ”Небесной сотни” и участников АТО.

В Харькове введен наивысший уровень террористической угрозы. СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию ”в результате которой уже задержаны 4 участника подрыва и изъятое оружие, включая гранатомет”.