Пострадавший во время взрыва в Харькове 15-летний юноша впал в кому

В харьковской больнице в тяжелом состоянии находится 15-летний парень, получивший открытую черепно-мозговую травму в результате взрыва и сейчас находящийся в состоянии комы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

В результате теракта пострадали молодые люди до 30 лет, они получили ранения осколочного характера. У них травмированы руки, ноги, брюшная полость, черепно-мозговые травмы. Сейчас им делают операции, извлекают осколки, отметила чиновница.

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Горбунова-Рубан заверила, что медучреждения обеспечены всем необходимым для проведения операций.

По ее данным, 8 раненых доставлены в больницы на автомобилях скорой помощи, двое обратились сами. Пострадавшие находятся в городских больницах №17, 25, в областной детской клинической больнице, некоторых сотрудников милиции доставили в военный госпиталь. Пострадавшим с тяжелыми ранениями оказывают помощь в городской больнице скорой и неотложной помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, в Харькове во время шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан произошел террористический акт, в результате которого погибли два человека, еще 10 получили ранения.