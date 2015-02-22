В результате взрыва в Харькове погибли 3 человека, более 10 ранены
Взрыв произошел около 13.15, когда участники митинга сформировали колонну, чтобы отправиться в центр города.
В Харькове в результате взрыва, который произошел во время митинга в поддержку единства Украины, погибли три человека.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской прокуратуры.
«Согласно предварительной информации, трое погибших и больше 10 пострадавших», - сказали пресс-службе прокуратуры.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Дальнейшие подробности выясняются.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове, возле Дворца спорта, во время митинга в поддержку единства Украины произошел взрыв.
Один из очевидцев происшествия сообщил корреспонденту УНИАН, что взрыв произошел около 13.15, когда участники митинга сформировали колонну, чтобы отправиться в центр города.
По словам очевидца, вероятнее всего, взорвалась граната, которую неизвестные бросили из автомобиля, проезжавшего возле начала колонны.