В результате взрыва в Харькове погибли 3 человека, более 10 ранены

В Харькове в результате взрыва, который произошел во время митинга в поддержку единства Украины, погибли три человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской прокуратуры.

«Согласно предварительной информации, трое погибших и больше 10 пострадавших», - сказали пресс-службе прокуратуры.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Дальнейшие подробности выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове, возле Дворца спорта, во время митинга в поддержку единства Украины произошел взрыв.

Один из очевидцев происшествия сообщил корреспонденту УНИАН, что взрыв произошел около 13.15, когда участники митинга сформировали колонну, чтобы отправиться в центр города.

По словам очевидца, вероятнее всего, взорвалась граната, которую неизвестные бросили из автомобиля, проезжавшего возле начала колонны.