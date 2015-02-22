Харьковские медики оказывают помощь 9 пострадавшим от взрыва: все они имеют осколочные ранения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХОГА Александра Галацана.

По его данным, все 9 пострадавших во время мирного шествия госпитализированы в лечебные заведения Харькова: больницу скорой неотложной медицинской помощи им. профессора А.И. Мещанинова, многопрофильные больницы №17 и №25, Областной клинический центр урологии и нефрологии имени В.И. Шаповала.

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«Все пострадавшие имеют осколочные ранения от взрыва гранаты. Среди них - трое тяжелораненых. Всем сейчас оказывается экстренная медицинская помощь. Они находятся в операционных», - сказал Галацан.

Он отметил, что в результате теракта погибли два человека - сотрудник правоохранительных органов и активист Евромайдана Игорь Толмачев.