При взрыве в Харькове погибли известный активист и подполковник милиции - Геращенко

В результате теракта в Харькове погибли известный Харьковский активист Игорь Толмачев и подполковник милиции Рыбальченко, приехавший из города Первомайска по заданию УВД организовывать сопровождение митинга.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Также было ранено 11 участников мирной акции. И в том числе 5 милиционеров, шедших в оцеплении колонны демонстрантов", - отметил он.

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По словам Геращенко, теракт был хорошо спланирован и подготовлен.

"В сугробе снега расположенному у дороги, по которой должны быть идти патриотически настроенные харьковчане, заранее было спрятано взрывное устройство направленного действия управляемое дистанционно. Когда голова колонны демонстрантов поравнялась с сугробом произошел взрыв", - добавил советник Авакова.

Он также сообщил, что в настоящий момент на месте происшествия работают эксперты взрывотехники и оперативники. Изымаются данные с видеокамер расположенных в близлежащих домах.

"Просьба к автомобилистам, проезжавших этой ночью или ранним утром по пр. Маршала Жукова просмотреть записи своих видео регистраторов и, если Вы там увидите лиц, которые проводили какие либо манипуляции у сугробов, передайте эти записи в милицию Харьковской области. Возможно они помогут найти и изобличить террористов", - добавил Геращенко.