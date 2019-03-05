В ГПУ заявили о причастности убитого Киселева к делу “бриллиантовых прокуроров”, несмотря на слова спикера ведомства (видео)

Генпрокуратура расследовала два уголовных производства: о взяточничестве прокуроров Корнийца и Шапакина, а также об исчезновении драгоценностей-"вещественных доказательств".

Убитый сегодня в столице ювелир Сергей Киселев имеет отношение к так называемому делу “бриллиантовых прокуроров”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По его словам, после открытия дела о взяточничестве так называемых “бриллиантовых прокуроров” Александра Корнийца и Владимира Шапакина правоохранители провели ряд обысков и нашли драгоценности и другие материальные ценности, которые в свое время в рамках уголовного дела еще во времена экс-президента Виктора Януковича были изъяты у Киселева.

После этого было возбуждено еще одно дело - об утрате изъятых ценностей, и это дело расследовал тогда еще Департамент спецрасследований ГПУ. Но в мае прошлого года по решению генпрокурора это дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро, сообщил Горбатюк.

“Было дело об утрате изъятого имущества. Это имущество якобы хранилось после возбуждения дела против Киселева в 2010 или в 2011 годах. А потом оказалось, что изъятого имущества нет там, где оно должно храниться, и по факту потери имущества было зарегистрировано производство. Однако в мае его передали в НАБУ. А где сейчас оно, мне неизвестно”, - сказал Горбатюк, добавив, что на момент передачи дела в НАБУ подозреваемых в нем не было.

Говоря о процессуальном статусе Киселева в производстве об исчезновении ценностей, Горбатюк предположил, что он фигурировал как потерпевший.

В свою очередь бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак, который в свое время расследовал так называемое дело «бриллиантовых прокуроров», в Facebook написал, что Киселев «действительно был одним из ключевых свидетелей по делу «бриллиантовых прокуроров», которое было реализовано в 2015 г. прокурорами ГПУ при оперативном сопровождении сотрудников Главка «К» СБУ», который он тогда возглавлял.

По словам Трепака, ювелир «опознал свои бриллианты, которые были изъяты при обыске у одного из фигурантов этого дела – раньше они были у него изъяты правоохранительными органами».

«Пока сложно утверждать о непосредственной связи между делом “бриллиантовых прокуроров”, деле о похищении бриллиантов у Киселева и его убийством. Но проверить наличие такой связи нужно обязательно», - добавил Трепак.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сегодня, 5 марта в Киеве в Днепровском районе в автомобиле Mercedes застрелили мужчину. К правоохранителям около 11.15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома на улице Флоренции, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы. В салоне Mercedes правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы, местного жителя, 1960 года рождения.

Источник в Национальной полиции сообщил УНИАН, что застреленным в автомобиле мужчиной был ювелир Сергей Киселев.

По данным СМИ, Киселев был владельцем ювелирного предприятия, однако во времена президентства Виктора Януковича против него было возбуждено уголовное дело. У Киселева были изъяты драгоценности якобы в рамках этого дела. Позже Киселев якобы опознал некоторые из своих драгоценностей, которые были изъяты при обыске у так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что не стоит однозначно связывать убийство Киселева с делом "бриллиантовых прокуроров".

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Киселев не имел никакого процессуального статуса по делу Корнийца и Шапакина.