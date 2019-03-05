Убитый в Киеве ювелир не был свидетелем по громкому делу "бриллиантовых прокуроров" – ГПУ

В Генпрокуратуре утверждают, что убитый ювелир Сергей Киселев не имеет никакого процессуального статуса по делу экс-прокуроров Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

Убитый сегодня в Киеве ювелир Сергей Киселев не был свидетелем по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

Об этом спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал на своей странице в Facebook.

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин", - отметил Лысенко.

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Также он добавил, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

"Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу «бриллиантовых прокуроров» - ложь!", - подытожил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта в Киеве в Днепровском районе в автомобиле Mercedes застрелили мужчину. В полицию около 11.15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома на улице Флоренции, раздался выстрел, после чего из машины выскочил неизвестный и скрылся во дворах. В салоне Mercedes правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы, местного жителя, 1960 года рождения.

Источник в Национальной полиции сообщил УНИАН, что застреленным в автомобиле человеком является ювелир Сергей Киселев.

По данным СМИ, Киселев был владельцем ювелирного предприятия, однако во времена президентства Виктора Януковича против него было возбуждено уголовное дело. У Киселева были изъяты драгоценности якобы в рамках этого дела. Позже Киселев вроде узнал некоторые из своих драгоценностей, которые были изъяты при обыске у так называемых "бриллиантовых прокуроров".

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Вместе с тем собеседник агентства отметил, что не стоит однозначно связывать убийство Киселева с делом "бриллиантовых прокуроров".

Бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.