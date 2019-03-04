Социологи рассказали, сколько украинцев почувствовали улучшение экономического положения

Две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

Лишь 12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последний год.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале.

"Две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, в то же время каждый пятый считает, что в правильном (с начала года последний показатель вырос с 14 до 21%)", - отметили авторы исследования.

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Согласно результатам опроса, лишь 10% респондентов считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, а 60% - почувствовали ухудшение.

«Важно отметить, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)», - добавили социологи.

В результатах опроса говорится, что динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны. «12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений», - отмечают социологи.

*** Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос «Мониторинг электоральных настроений украинцев. Февраль 2019» 19-28 февраля. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.