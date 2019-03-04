Одиозную Нелю Штепу снова госпитализировали

Нелю Штепу госпитализировали в связи с обострением хронической болезни.

Орджоникидзевский районный суд города Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы из-за ее госпитализации.

Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин, передает "ДонПресс".

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По его словам, суд перенесли на 12 марта. Правозащитник отметил, что его подзащитную госпитализировали в связи с обострением хронической болезни.

Как сообщал УНИАН, 22 января слушание по делу Штепы уже переносилось, так как ее срочно госпитализировали в больницу с инсультом.

Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.