"Скоро лицо не войдет в объектив": Ани Лорак ужаснула сеть

Лорак позирует в машине и улыбается, однако некоторых смутило новое фото певицы.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, удивила фанатов новым фото.

В Instagram Ани Лорак поделилась новым селфи. Лорак позирует в машине и улыбается, однако некоторых смутило новое фото певицы.

"Дочка уж наверное заждалась маму", "Самая красивая певица за всю мою жизнь", "Такое ощущение , что пластинку во всех заело! Прям красота", "Не знаю кто старее, эта цитата или Лорак", "Эту лесть - и строчит проплаченная самой Лорак - ботофабрика", "Еще немного филлеров и нижняя часть лица не войдет в объектив. Вопрос: с какой стати вас умудряются портить ваши стилисты? И удается же им", "Ну и ротяра у неё", - пишут в сети.

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Ранее Ани Лорак удивила сеть новыми фотографиями - певицу обвинили в увлечении фотошопом.