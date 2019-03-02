Внимание Сенцова приковано к творческому процессу – сестра режиссера

Наталья Каплан, сестра украинского режиссера, которого незаконно удерживают в тюрьме РФ, сообщила о новом письме от Олега Сенцова.

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов продолжает активно работать, несмотря на условия в колонии.

Как сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан, Сенцов прислал ей письмо.

«Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли политзаключенного Олега Сенцова и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу», — написала Каплан в Facebook.

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Как сообщалось, мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, который получил премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильм «Рома», призвал освободить Олега Сенцова.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова к 20 годам лишения свободы.

Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он держался 145 дней. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

10 сентября сестра Сенцова сообщила, что политзаключенный написал завещание на творчество в случае смерти.