Эксперты Совета Европы обнародуют отчет по Майдану 31 марта

Об этом сообщает сайт Совета Европы, передает "ЕвроПравда". "Функция группы состоит в том, чтобы рассмотреть, отвечает ли расследование этих инцидентов всем требованиям Европейской конвенции по правам человека и прецедентного права Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.

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Отчет сейчас находится в процессе подготовки и его текст будет передан генеральному секретарю Совета Европы и украинской власти 31 марта 2015 года.

Мандат деятельности группы был расширен и на расследования трагических событий в Одессе в начале мая прошлого года. "Поэтому группа недавно обратилась к Генеральной прокураторы Украины с предыдущим запросом относительно хода расследования событий, произошедших в Одессе", - говорится в заявлении.

Международная совещательная группа, которая состоит из трех независимых экспертов, была создана по инициативе генсека СЕ Турбьерна Ягланда.

Ее возглавляет бывший председатель Европейского суда по правам человека Николас Братца, два других члена группы - бывший судья ЕСПЧ Владимир Буткевич и бывший прокурор Украины Анатолий Анпилогов.