Ягланд назвал события на Донбассе и в Крыму трагедией для всей Европы

"Это также трагедия для европейских институтов, которые, собственно, и были основаны сразу после Второй мировой войны для того, чтобы предотвратить войну в Европе. Для нас - большой вызов, как противодействовать этой ситуации", - заявил Торбйорн Ягланд на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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Генсек Совета Европы отметил важность решения гуманитарных проблем, возникших в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Кроме того, Торбйорн Ягланд отметил, что Совет Европы поддерживает Украину на пути структурных реформ, которые начали внедряться, несмотря на сложную ситуацию, в которой находится страна.