Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины пятерым участникам Революции Достоинства

Об этом говорится в указе главы государства №94 от 20 февраля.

"Президент Петр Порошенко подписал Указ о присвоении звания Герой Украины пятерым активистам посмертно. Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» было присвоено активистам за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства", - сказано в сообщении.

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В частности, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присваивается Бадэре Александру Николаевичу, Дяковскому Юрию Ивановичу, Поправке Юрию Юрьевичу, Рыбаку Владимиру Ивановичу и Чернявскому Дмитрию Александровичу.

Как сообщал УНИАН, Бадэру сильно избили силовики 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве. В результате полученных многочисленных травм он скончался 28 января.

22-летнего активиста областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрия Чернявского убили на митинге в Донецке 13 марта 2014 года.

17 апреля 2014 года террористы похитили депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА.

Позже тело Рыбака и еще два тела со следами жестоких пыток было найдено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Одним из них оказался студент Киевского политехнического института Юрий Поправко, другой - 25-летний житель города Стрый Львовской области Юрий Дяковський.

Сотрудники СБУ установили причастность к убийству Рыбака группы пророссийских террористов и их главарей Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера (Беса).

Ранее УНИАН сообщал, что 39 семьям героев Небесной Сотни выделили земельные участки.