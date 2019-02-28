Вера Брежнева появилась в образе голливудской дивы (фото)

Исполнительница поделилась нежным фото в сети, порадовав поклонников.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в нежном образе.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором предстала в белой кофте-водолазке и шубке из розового меха, локоны певицы аккуратно уложены в голливудскую волну. Исполнительница дополнила образ макияжем в теплых тонах.

"Какой нежный образ", "Красавица", "Господи, какая нежная", "Обалденное фото", "Так цвета подобраны красиво: одежда, волосы, цвет макияжа - картинка классная, и волосы особенно", - пишут в комментариях.

Ранее Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.