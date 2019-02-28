Вера Брежнева появилась в образе голливудской дивы (фото)
19:26, 28 февраля 2019Общество
802 0
Исполнительница поделилась нежным фото в сети, порадовав поклонников.
Артистка появилась в сдержанном образе / фото instagram.com/ververa
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в нежном образе.
Читайте также"Предательница": Ани Лорак разозлила фанов новым постом в Instagram (фото)
Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором предстала в белой кофте-водолазке и шубке из розового меха, локоны певицы аккуратно уложены в голливудскую волну. Исполнительница дополнила образ макияжем в теплых тонах.
"Какой нежный образ", "Красавица", "Господи, какая нежная", "Обалденное фото", "Так цвета подобраны красиво: одежда, волосы, цвет макияжа - картинка классная, и волосы особенно", - пишут в комментариях.
Ранее Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter