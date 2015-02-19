Die Zeit: в окопах слов

В статье Ильи Коваля под названием «В окопах слов», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, пишется о том, что после аннексии Крыма жизни многих семей в России больше не такие, как раньше. Это предложение само по себе уже может спровоцировать новый виток братской словесной войны, которая бушует в России с марта прошлого года. Ведь Крым же не был аннексирован, это западная пропаганда!

В этой словесной войне не умирают люди, поэтому ее не сравнить с войной, которая идет на востоке Украины. Но и слова могут больно ранить, особенно, когда их говорят близкие люди.

«Я иногда ухожу из дома моих родителей и возвращаюсь только через две недели», говорит Ольга, 26 лет, которая по работе постоянно находится в поездках между Россией и Германией. Потом в семье некоторое время царит перемирие. До тех пор, пока новое сообщение российского телевизионного канала «Первый канал» или «Россия 1» не уничтожит его.

Раскол между родителями и детьми

Российские государственные СМИ, говорит Ольга, виноваты в том, что многие россияне так агрессивно реагируют на критику. На самом деле, западные санкции, вопреки ожиданиям, не настроили российское общество против Владимира Путина, а, наоборот, укрепили его позицию. Созданный пропагандой образ врага – самая важная тому причина: В «осажденной крепости» России все инакомыслящие считаются предателями и «пятой колонной».

Даже если речь идет о родственниках. Фронт часто проходит между родителями, которые смотрят телевизор, и детьми, которые пользуются интернетом. Это пережил и 24-летний Фархад, который изучает менеджмент в университете Санкт-Петербурга. Он постоянно спорил с отцом, который живет в западно-сибирском Омске, по Skype. Словесные войны начались в марте 2014 года, отсутствие взаимопонимания между ним и отцом, Фархад переживал особенно тяжело, потому что это его единственный близкий родственник, мать умерла несколько лет назад. После аннексии Крыма отец стал сторонником Путина, хотя ранее он не был в восторге от его политики. Только в конце 2014 года, он начал понимать, что общая картина, которую отстаивало российское телевидение, не совпадала с реальностью. Кризис рубля открыл ему глаза: будучи малым предпринимателем, он на себе почувствовал равнодушие и безответственность власти по отношению к людям.

Но очень редко спор, в конце концов, заканчивается пониманием, как у Фархада. Чаще в конечном итоге остаются только два варианта: полностью избегать этой темы - или отказаться от отношений.

Сколько друзей Вы потеряли в этой войне? Такой вопрос в России задают друг другу люди, которые говорят об аннексии Крыма и считают очевидным, что в Восточной Украине есть российские «следы». Единственное утешение в ответе – тот факт, что эти потерянные друзья не мертвы, как тысячи украинцев.

Потерянные друзья в мире Путина

«Мы пытаемся вообще не обсуждать кризис в Украине с близкими друзьями», говорит 23-летний Андрей из Волгограда, который изучает биологию. Но это не так просто, когда каждый день появляются ужасные новые сообщения из Восточной Украины. Невольно эта тема всплывает снова и снова, она близка людям. Андрей теперь сожалеет, что в яростном споре сказал близким людям злые слова, и вспоминает о своих собственных ранах. «Мы сидим в этих окопах из слов и непонимания. Я хочу выбраться из них, но не знаю как», говорит он.

«Когда я слышу, что говорит моя бабушка, у меня складывается впечатление, что мы живем в разных мирах», говорит Ольга. Она формулирует все буквально так, как канцлер Германии Ангела Меркель, которая якобы сказала, что Путин живет в другом мире.

Если это правда, то в этом кроется причина многих личных трагедий. Поскольку российский президент забрал с собой в этот мир много миллионов россиян.