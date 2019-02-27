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На Львовщине еще одна община перешла в ПЦУ

20:05, 27 февраля 2019
Общество
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На собрании присутствовали 400 граждан / фото: "Бойковская правда"

В воскресенье, 24 февраля, община УАПЦ в селе Лосинец Турковского района Львовщины приняла решение о присоединении к Украинской Поместной Православной Церкви в Украине.

Как сообщает «Бойковская правда», «оказалось, что храм св. Димитрия Солунского в селе Лосинец юридически находился в УАПЦ, а священнослужитель был УПЦ МП. Из 400 людей совершеннолетнего возраста 270 подписались за переход в ПЦУ. Были предложения служить поочередно. С таким предложением община категорически не согласилась. На собрании села присутствовала местная власть, полиция, участники АТО. Община решила перейти с УАПЦ в Поместную Православную Церковь Украины. Священнику дали на раздумья неделю, а если не согласится перейти, то попросят Епархию предоставить им другого священнослужителя».

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Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургий состоялась церемония интронизации (вхождение на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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Теги: #Львивщина#ПЦУ