В сети нашли очередную "зраду": Freedom Jazz выступали в Москве в 2018 году (фото)

Музыкальный коллектив отказался подписывать договор с НОТУ и ехать на конкурс в Израиль.

Группа Freedom Jazz, которая вслед за победительницей национального отбора на Евровидение 2019 певицей MARUV отказалась подписывать договор с НОТУ и ехать на конкурс в Израиль, якобы тоже выступала в РФ.

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На этот факт обратили внимание в соцсетях, показав в качестве доказательства новость на сайте peopletalk.ru с анонсом выступления Freedom Jazz в 2018 году в Москве.

Издание писало, что украинский коллектив был специальным гостем на открытии нового заведения в Москве в июне 2018 года. Группа Freedom Jazz, по информации СМИ, представила там новое шоу "Поцелуй".

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019.

26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ.