Авария в Харькове с шестью жертвами: в деле Зайцевой наметилось продолжение

26 февраля суд вынес приговор Зайцевой и Дронову.

После вынесения приговора виновникам смертельного ДТП в Харькове на ул. Сумской, в котором погибли шесть человек, потерпевшие и родственники жертв намерены продолжить борьбу.

Об этом рассказала их защитник, адвокат Лариса Матвеева на своей странице в Facebook. По ее словам, ее клиенты будут добиваться привлечения к ответственности экспертов в этом расследовании.

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"Что мы будем делать: будем добиваться привлечения к ответственности экспертов, в первую очередь ХОБ СМЕ: такие непрофессиональные (если только в этом причина) действия не должны остаться безнаказанными. Так же не забудем своим вниманием и действия следователей (Волкова в первую очередь), вмешивающимся в работу наркологов, "забывающим" передавать документы на экспертизу и не способным найти полгода Федирко при наличии возможности ей просто позвонить (со слов Федирко). Всему этому должна быть дана правовая оценка", - подчеркнула адвокат потерпевших.

Как сообщал УНИАН, суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.