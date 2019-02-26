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MARUV не поедет на Евровидение 2019: в сети создали петицию в поддержку певицы

15:05, 26 февраля 2019
Общество
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Maruv победила в нацотборе, но из-за скандала не поедет на Евровидение / Фото УНИАН

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Петиция, опубликованная на change.org под названием "Предоставить возможность MARUV участвовать в Евровидении" на момент публикации новости набрала 9 тыс. 271 подпись.

В описании петиции контракт певицы MARUV с Общественным сравнили с "договором с дьяволом" - "ограничивает свободу слова и передвижения артистки".

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение 2019#MARUV