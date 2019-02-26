Европейский вещательный союз отреагировал на устранение MARUV от Евровидения

Певицу MARUV со скандалом отстранили от Евровидения 2019.

Европейский вещательный союз (EBU), который выступает организатором конкурса «Евровидение», отреагировал на скандальное отстранение певицы MARUV от конкурса, возложив ответственность за отбор конкурсанта на украинского общественного вещателя НОТУ.

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Соответствующее заявление союза обнародовано на официальном сайте конкурса.

«Каждый вещатель, который принимает участие [в конкурсе] ответственен за отбор своего участника на песенный конкурс «Евровидение» в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом», - говорится в заявлении EBU.

Отмечается, что сейчас украинский вещатель ведет переговоры, чтобы представить участника Евровидения на этот год. Его объявят по официальным каналам Евровидения после подтверждения.

Ранее член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, политолог Виктор Таран заявил, что ответственность за этап отбора украинского участника Евровидения якобы несет телеканал СТБ.

«Напомню, что в 2014 году Зураб Аласания, тогдашний руководитель "Первого национального", подписал договор, которым передал права по организации конкурса телеканалу "СТБ". Поэтому государство Украина в лице "Общественного" не несет ответственность за этап отбора и за прописывание всех условий. А несет канал непосредственно "СТБ", который это все выписывал», - указал он.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.

В НСТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.