Евровидение 2019: кто сразится в финале нацотбора за право представить Украину (фото, видео)

Финал нацотбора на Евровидение 2019 пройдет 23 февраля. Страсти вокруг песенного конкурса накаляются.

В финале национального отбора на Евровидение 2019 23 февраля в 19:00 выступят MARUV, Brunettes Shoot Blonde, YUKO, Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

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Евровидение 2019: в каком порядке выступят финалисты нацотбора

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA

Финал нацотбора на Евровидение 2019: все участники и их песни

1. Freedom jazz - Cupidon

Freedom jazz - единственный в Украине джаз-бэнд, в состав которого входят только женщины. Впервые коллектив появился на украинской сцене 10 лет назад. Они запоминаются не только благодаря вокалу, но и экстравагантным образам.

Выступит Freedom jazz в финале нацотбора на Евровидение 2019 с песней Cupidon.

2. YUKO - Galyna Guliala

Группа YUKO, которая совмещает народный вокал со сложной электронной музыкой, состоит из двух человек - Юли Юриной и Стаса Королева.

Для Нацотбора украинская группа YUKO выбрала песню из своего нового альбома DURA – Galyna Guliala.

3. MARUV - Siren Song

MARUV - самая эпатажная участница нацотбора на Евровидение. Это - псевдоним украинской певицы, композитора, поэта и продюсера Анны Корсун. Она прошла в список участников национального отбора вместо TAYANNA.

Артистка поборется за право представлять Украину на Евровидении 2019 с песней Siren Song. В ее выступлении впечатляет не только песня. Впрочем, вы все можете оценить сами, посмотрев видео.

4. Brunettes Shoot Blonde - Houston

Инди-группа из Кривого Рога Brunettes Shoot Blondes для выступления создала арт-объект - гибридный рояль, в который встроены другие музыкальные инструменты.

Группа выступит в финале нацотбора на Евровидение 2019 с песней Houston.

Широкой общественности музыкальный rоллектив стал известен в сентябре 2014 благодаря вирусному клипу на песню Knock Knock, собравшему на YouTube множество просмотров.

5. KAZKA - Apart

KAZKA - украинская музыкальная группа, которая стала популярной благодаря нашумевшему хиту "Плакала". Эта песня попала во всемирный чарт SHAZAM и побила все рекорды просмотров на YouTube среди украинских музыкантов.

Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов, рассказывали ранее в группе о композиции, с которой выступят на нацотборе Евровидения 2019.

6. ANNA MARIA - My Road

Украинский дуэт ANNA MARIA основан в 2004 году. Особенностью коллектива является то, что его солистки — сестры-близняшки.

В интервью украинским СМИ Анна и Мария Опанасюк рассказывали, что концертов в Крыму не дают, хотя и продолжают ездить к своей семье.

За право представлять Украину в Израиле на песенном конкурсе участницы дуэта "Анна-Мария" бороться с собственной песней My road ("Моя дорога").

Как сообщал УНИАН, участник от Украины выступит в первом полуфинале Евровидения 2019, который состоится 14 мая.