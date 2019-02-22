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Евровидение 2019: кто сразится в финале нацотбора за право представить Украину (фото, видео)

08:31, 22 февраля 2019
Общество
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В финал нацотбора на Евровидение прошли шесть участников / Фото Tv.ua

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Евровидение 2019: в каком порядке выступят финалисты нацотбора 

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA

Финал нацотбора на Евровидение 2019: все участники и их песни

1. Freedom jazzCupidon

Изюминкой номера группы стала и беременная участница коллектива / фото instagram.com/freedomjazz_official

Freedom jazz - единственный в Украине джаз-бэнд, в состав которого входят только женщины. Впервые коллектив появился на украинской сцене 10 лет назад. Они запоминаются не только благодаря вокалу, но и экстравагантным образам. 

Выступит Freedom jazz в финале нацотбора на Евровидение 2019 с песней Cupidon.

2. YUKO - Galyna Guliala

YUKO решили не создавать песню специально под Евровидение / фото instagram.com/yukoua

Группа YUKO, которая совмещает народный вокал со сложной электронной музыкой, состоит из двух человек - Юли Юриной и Стаса Королева.

Для Нацотбора украинская группа YUKO выбрала песню из своего нового альбома DURA – Galyna Guliala.

3. MARUVSiren Song

MARUV поразила публику своим откровенным номером / фото instagram.com/maruvofficial

MARUV - самая эпатажная участница нацотбора на Евровидение. Это - псевдоним украинской певицы, композитора, поэта и продюсера Анны Корсун. Она прошла в список участников национального отбора вместо TAYANNA.

Артистка поборется за право представлять Украину на Евровидении 2019 с песней Siren Song. В ее выступлении впечатляет не только песня. Впрочем, вы все можете оценить сами, посмотрев видео.

4. Brunettes Shoot BlondeHouston 

Группа специально для выступления на нацотборе Евровидения 2019 смастерила оригинальный музыкальный инструмент / фото instagram.com/brunettesshootblondes

Инди-группа из Кривого Рога Brunettes Shoot Blondes для выступления создала арт-объект - гибридный рояль, в который встроены другие музыкальные инструменты.

Группа выступит в финале нацотбора на Евровидение 2019 с песней Houston.

Широкой общественности музыкальный rоллектив стал известен в сентябре 2014 благодаря вирусному клипу на песню Knock Knock, собравшему на YouTube множество просмотров.

5. KAZKAApart 

KAZKA раскритиковали за выступление на нацотборе / фото instagram.com/kazka.band

KAZKA - украинская музыкальная группа, которая стала популярной благодаря нашумевшему хиту "Плакала". Эта песня попала во всемирный чарт SHAZAM и побила все рекорды просмотров на YouTube среди украинских музыкантов.

Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов, рассказывали ранее в группе о композиции, с которой выступят на нацотборе Евровидения 2019.

6.  ANNA MARIAMy Road

Певицы родом из Крыма / фото instagram.com/annamariaduet

Украинский дуэт ANNA MARIA основан в 2004 году. Особенностью коллектива является то, что его солистки — сестры-близняшки. 

В интервью украинским СМИ Анна и Мария Опанасюк рассказывали, что концертов в Крыму не дают, хотя и продолжают ездить к своей семье.

За право представлять Украину в Израиле на песенном конкурсе участницы дуэта "Анна-Мария" бороться с собственной песней My road ("Моя дорога").

Как сообщал УНИАН, участник от Украины выступит в первом полуфинале Евровидения 2019, который состоится 14 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
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