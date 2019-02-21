Одесский активист Устименко заявляет, что из СИЗО выпустили возможного организатора покушения на его жизнь

Активист считает, что, если его дело не передадут из одесской полиции в другой следственный орган, оно «будет развалено».

Одесский активист, глава местной организации ВО «Автомайдан» Виталий Устименко заявляет, что из следственного изолятора выпустили возможного организатора покушения на его жизнь.

Как сообщил УНИАН сам активист, об этом узнал на текущей неделе во время ознакомления с материалами дела.

«Один из организаторов нападения на меня выпущен из СИЗО. Теперь он находится на свободе. Все свидетели по этому делу отказались давать показания. Просто отказались... При отсутствии в материалах дела, направленного в суд, «организатора» - задержанных исполнителей Гаврилюка и Руденко (задержаны в сентябре 2018 г. по подозрению в покушении – УНИАН) суд может просто оправдать. Никакой преступной группы, никакого заказного покушения», - отметил Устименко.

Он уточнил, что предполагаемый «организатор» проходит по другому делу, но может быть причастным к покушению на него.

Активист также добавил, что ему продлили меры по оказанию государственной охраны. Он также считает, что, если его дело не передадут из одесской полиции в другой следственный орган, оно «будет развалено».

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Как сообщал УНИАН, глава местной организации ВО «Автомайдан» Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра Одессы и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале 2018 г. он подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в связи с подозрением в завладении средствами местного бюджета при покупке горсоветом здания завода «Краян». Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.

В Одессе 5 июня прошлого года двое злоумышленников напали на активиста, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения» - избили и нанесли резаные раны.

В конце сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на Устименко: одного - в Донецкой области, другого – в Днепропетровском регионе.

На заседании суда в Одессе по избранию меры пресечения подозреваемый из Днепропетровского региона утверждал, что он и второй задержанный – военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Обоих фигурантов поместили в СИЗО без права внесения залога.

Позднее Жученко заявил журналистам, что один из арестованных является дезертиром.