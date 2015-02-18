На Ровенщине заблокировали трассу «Киев-Чоп», требуя поддержки военных под Дебальцево

11:58, 18 февраля 2015
Общество
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На Ровенщине около 50 протестующих заблокировали трассу «Киев-Чоп» неподалеку Ровно возле АЗС «Сокар», требуя предоставить бойцам под Дебальцево Донецкой области оружие или вывести их из этого района.

REUTERS

Как прокомментировал корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Ровенской ОГА Сергей Минич, вчера вечером протестующие имели встречу с председателем ОГА Виталием Чугунниковым в его кабинете. Они попросили довести их требования до президента Украины Петра Порошенко. После этого перекрыли трассу.

Чугунников, по словам Минича, выехал на место происшествия, собрал подписи протестующих под документом и в 23-м часу курьерской почтой отправил письмо в Киев.

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Сегодня акция продолжается. Легковой транспорт объезжает место перекрытия трассы через пгт Тучин. Таким образом водителям приходится преодолевать дополнительных 50 километров.

Сейчас протестующие установили буржуйки и говорят, что не прекратят акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, по данным официального украинского командования и неофициальных источников, ситуация в районе Дебальцево сложная, боевики продолжают обстрелы и захватили часть города, однако полного окружения украинских Вооруженных сил боевиками нет.

18 февраля народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что Силы АТО начали вывод войск из Дебальцево. «Отвод войск осуществляется планово и организованно», - заявил он.

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