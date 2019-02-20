"Лучи достоинства": на Майдане почтили память героев Небесной Сотни (фоторепортаж, видео)

На Майдане Незалежности зажгли 107 лучей света, которые символизируют души Героев Небесной сотни.

Вечером, 20 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве зажгли лучи света, которые символизируют души погибших Героев Небесной Сотни.

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107 лучей, которые прожекторы направляют в небо, символизируют души людей, отдавших свою жизнь ради будущего страны пять лет назад во время событий Революции Достоинства.

"Участники чествования считают, что она продолжается, ведь свое достоинство и свое право на независимость украинцам теперь приходится защищать не на Майдане, а в необъявленной войне с Россией, которая поддерживала режим Януковича и пыталась его руками перекрыть Украине путь в Европу", - говорится в сюжете ТСН.

Напомним, впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Незалежности - из тех мест, где погибли Герои Небесной сотни. До Дня достоинства и свободы 2017 года лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

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В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 десятков студентов на МайданеНезалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в общей сложности во время Евромайдан пострадали 2,5 тыс. человек.