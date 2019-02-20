Благодаря подвигу Героев Небесной сотни в Украине появилась независимая православная церковь — Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины заявляет, что благодаря Героям Небесной сотни украинская нация объединилась и получила безвизовый режим с Евросоюзом.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что благодаря подвигу Героев Небесной сотни в Украине появилась независимая православная церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Епифаний заявил во время панихиды по погибшим активистам во время Революции достоинства в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

По словам митрополита, Герои Небесной сотни «отдали свою жизнь за правду».

«Благодаря их жертвенному подвигу мы с вами сегодня имеем объединенную нацию, мы имеем открытые границы Европейского Союза, а также мы с вами имеем автокефальную независимую Украинскую православную церковь и это плод их жертвенности, их любви к своей Родине, их любви к своим ближним», - отметил он.

По словам Епифания, «мы молимся, чтобы Господь упокоил их души, дарил им вечную и блаженную жизнь в Царстве Небесном».

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2013 отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, главным образом молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, бежал в Россию.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.