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В Киеве почтили память погибших во время Революции достоинства (видео)

10:49, 20 февраля 2019
Общество
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Тем временем в Михайловском соборе прошла панихида по Героям Небесной сотни.

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Улица Институтская обнесена строительным забором. Утром там не запланировано ни одно официальное мероприятие.

События 20 февраля 2014 года называют самыми трагическими в истории современной Украины. В то утро на улице Институтской снайперы на протяжении трех часов расстреливали майдановцев.

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Теги: #Небесная сотня