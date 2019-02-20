В Киеве почтили память погибших во время Революции достоинства (видео)

В Михайловском соборе прошла панихида по Героям Небесной сотни.

В столице люди продолжают чествовать погибших во время Революции достоинства.

Тем временем в Михайловском соборе прошла панихида по Героям Небесной сотни.

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Улица Институтская обнесена строительным забором. Утром там не запланировано ни одно официальное мероприятие.

События 20 февраля 2014 года называют самыми трагическими в истории современной Украины. В то утро на улице Институтской снайперы на протяжении трех часов расстреливали майдановцев.