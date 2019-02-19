Более трети украинцев считают власть виновной в нападениях и убийствах гражданских активистов

Кроме того, еще четверть опрошенных считают виновными коррупционеров, против чьих преступлений в своих городах боролись активисты.

Более трети украинцев считаяеют власть виновной в резонансных нападениях и убийствах гражданских активистов в течение 2018 года.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«О резонансных нападениях и убийствах гражданских активистов, которые произошли в течение 2018 года, большинство украинцев возлагают ответственность на руководство государства и правоохранительные органы, которые не смогли защитить активистов (31%), и коррупционеров, против чьих преступлений в своих городах боролись активисты (25%)», - говорится в материалах.

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Кроме того, некоторая часть граждан (6%) склонна винить самих активистов, преимущественно на востоке (12%) и юге (11%).

*** Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.