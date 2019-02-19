Противостояние в огне: 5 лет назад в Киеве горел Дом профсоюзов (фото, видео)

Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел.

Противостояние в огне: 5 лет назад, в ночь на 19 февраля, в столице загорелся Дом профсоюзов.

Заблокированные люди просто выпрыгивали из окон.

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Майдан в то время был окружен силовиками. Активисты по периметру жгли шины и собирали брусчатку, чтобы обороняться.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины. Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.

20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства. Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни.

В октябре 2014 года началось восстановление столичного Дома профсоюзов. Застройщиком выступила компания "Европолекс".

Как это было – в 2014 году – без комментариев в видео ТСН: