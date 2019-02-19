Годовщина расстрелов: люди массово несут розы на Майдан (видео)

По данным организаторов, акция продлится три дня.

За один день к местам трагических событий Евромайдана в 2014 году неравнодушные принесли около шести килограммов троянд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Накануне весь день люди несли цветы, свечи и бумажных ангелов к месту трагических событий Евромайдана.

«Память о погибших на Майдане 5 лет назад, сегодня розы - именно их лепестками обозначают места, где погибли ребята», - говорится в сюжете.

По данным организаторов, акция продлится три дня.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины. Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.

20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства. Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни.