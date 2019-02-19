Годовщина расстрелов: люди массово несут розы на Майдан (видео)
За один день к местам трагических событий Евромайдана в 2014 году неравнодушные принесли около шести килограммов троянд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеГодовщина расстрелов: украинцы вспоминают один из самых кровавых дней современной истории (видео)
Накануне весь день люди несли цветы, свечи и бумажных ангелов к месту трагических событий Евромайдана.
«Память о погибших на Майдане 5 лет назад, сегодня розы - именно их лепестками обозначают места, где погибли ребята», - говорится в сюжете.
По данным организаторов, акция продлится три дня.
Напомним, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины. Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.
20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства. Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни.