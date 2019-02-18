"Борьба продолжается": украинцы вспоминают трагические дни на Майдане (видео)

Беспорядки в центре Киева унесли жизни десятков людей.

Трагическая и незабываемая страница современной украинской истории: 18 февраля 2014 года. Тогда мирная демонстрация в Киеве переросла в кровавое противостояние, во время которого погибли люди.

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Через пять лет на Аллее Героев Небесной Сотни отслужили панихиду. На деревьях, под которыми расстреливали людей, символически развесили бумажных ангелов. Почтить погибших пришло несколько десятков человек, среди них заметили и двух министров.

Участники Евромайдана в деталях помнят события 5-летней давности и убеждены, что свои жизни участники революции отдавали не зря: "Эта рана – она не заживает, и очень тяжело переживать, но борьба продолжается. Мы должны довести до конца те изменения, которые начали наши родные".

Панихиду по погибшим героями и отслужили в Свято-Михайловском златоверхом соборе. А вечером на Майдане Независимости состоялось шествие памяти. Места, где погибли люди, обозначили красивыми розами. В течение дня на этих местах уже оставили немало цветов и свечей. Акцию с розами планируют продолжать в последующие дни, а больше всего людей ожидают 20 февраля – в день, когда снайперы расстреливали майдановцев на Институтской.

В то же время именно вечером на Майдане было немало людей, преимущественно молодежи, которые распивали алкоголь, танцевали под музыку, смеялись и развлекались. Они не помнили, что произошло пять лет назад и не собирались чествовать погибших. Лица от телекамер эти люди в основном прятали.