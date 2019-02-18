Годовщина расстрелов: украинцы вспоминают один из самых кровавых дней современной истории (видео)

18 февраля 2014 года в результате противостояний с правоохранителями погибли 23 активиста.

5 лет назад во время расстрелов на Майдане погибло 23 человека. То, что начиналось как мирное шествие, переросло в кровавое противостояние.

Сначала на активистов напали титушки, потом оружие взяли силовики. Как все было - в видео без комментариев.

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Напомним, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одна из самых трагических событий в истории независимости Украины. Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.

20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства. Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни.