Горы мусора и море дешевого алкоголя: опубликованы фото ужасов "русского мира" в Луганске

Центральные улицы некогда оживлённого города сейчас напоминают страшный город-призрак из антиутопии.

В сети появились фотографии оккупированного Луганска, передающие весь ужас пришедшего туда «русского мира».

Фотографии, которые опубликовал блогер Максим Мирович, были сделаны зимой 2018 года его знакомыми из Луганска.

«Фотографировать было крайне небезопасно — местная "МГБ" работает по принципам НКВД и отправляет каждого подозрительного "на подвал" как "украинского шпиона и диверсанта". Для того, чтобы тебя объявили диверсантом — достаточно просто сфотографировать мусорку на виду у доносчика. В этом отношении законы в "ЛНР" намного строже, чем в "ДНР" — Луганск живёт беднее Донецка, и местная власть орков там намного голоднее и злее», – пишет блогер.

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Он отмечает, что мусор в Луганске перестал вывозиться уже достаточно давно. «Луганчане кричали "Россия, приди!", и вот она пришла – правда, не в виде Москвы из телевизора, а Омска из действительности», – подчеркнул Мирович.

Центральные улицы некогда оживлённого города сейчас напоминают страшный город-призрак из антиутопии. Состояние города характеризуется заледенелыми тротуарами, горами мусора вдоль дороги, почти полным отсутствием автомобилей на занесённой снегом проезжей частью.

Маршрутки в Луганске ходят без расписания, каждый маршрутчик может уехать с маршрута, когда захочет, не доехать до конечной и прочее. На одном из фото можно увидеть убитую луганскую маршрутку, у которой прямо на повороте дороги отвалилось заднее колесо.

«Одним из популярных способов "отдыха" у луганчан является потребление алкоголя — главным образом, дешёвого пива и контрафактной водки, ввезённой с территории России. Это позволяет абстрагироваться от действительности и не думать о том, что происходит вокруг. Говорят, помогает — особенно в сочетании с российским и местным "лэнээровским" телевидением», – описывает социальную атмосферу блогер.