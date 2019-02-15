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Горы мусора и море дешевого алкоголя: опубликованы фото ужасов "русского мира" в Луганске

18:29, 15 февраля 2019
Общество
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Блогер рассказал об ужасной атмосфере жизни в оккупированном городе / фото maxim-nm.livejournal.com

Фотографии, которые опубликовал блогер Максим Мирович, были сделаны зимой 2018 года его знакомыми из Луганска.

«Фотографировать было крайне небезопасно — местная "МГБ" работает по принципам НКВД и отправляет каждого подозрительного "на подвал" как "украинского шпиона и диверсанта". Для того, чтобы тебя объявили диверсантом — достаточно просто сфотографировать мусорку на виду у доносчика. В этом отношении законы в "ЛНР" намного строже, чем в "ДНР" — Луганск живёт беднее Донецка, и местная власть орков там намного голоднее и злее», – пишет блогер.

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Он отмечает, что мусор в Луганске перестал вывозиться уже достаточно давно. «Луганчане кричали "Россия, приди!", и вот она пришла – правда, не в виде Москвы из телевизора, а Омска из действительности», – подчеркнул Мирович.

Центральные улицы некогда оживлённого города сейчас напоминают страшный город-призрак из антиутопии. Состояние города характеризуется заледенелыми тротуарами, горами мусора вдоль дороги, почти полным отсутствием автомобилей на занесённой снегом проезжей частью.

Маршрутки в Луганске ходят без расписания, каждый маршрутчик может уехать с маршрута, когда захочет, не доехать до конечной и прочее. На одном из фото можно увидеть убитую луганскую маршрутку, у которой прямо на повороте дороги отвалилось заднее колесо.

«Одним из популярных способов "отдыха" у луганчан является потребление алкоголя — главным образом, дешёвого пива и контрафактной водки, ввезённой с территории России. Это позволяет абстрагироваться от действительности и не думать о том, что происходит вокруг. Говорят, помогает — особенно в сочетании с российским и местным "лэнээровским" телевидением», – описывает социальную атмосферу блогер.

© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com
© фото maxim-nm.livejournal.com

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Теги: #ЛНР#оккупация#Луганск