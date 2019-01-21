"Едут к карателям": журналист показал видео из оккупированного Луганска (видео)

Блогер показал очередь на луганском автовокзале к автобусу в Станицу Луганскую.

Очередь на луганском автовокзале к автобусу на Станицу-Луганскую. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине их в самом деле подстерегала опасность. ЛДНР построены на лжи о мнимой угрозе pic.twitter.com/Px8wun1ZIN — Денис Казанский (@den_kazansky) January 20, 2019

Журналист опубликовал видео с автовокзала в оккупированном Луганске. На нем видно толпу людей, которые хотят попасть в подконтрольную Украине Станицу Луганскую.

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Ролик опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский. "Очередь на луганском автовокзале к автобусу на Станицу Луганскую. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине их действительно подстерегала опасность. ЛДНР построены на лжи о мнимой угрозе", - написал Казанский.

Ранее журналист "Радио Свобода" накануне Нового года проехал по донецкому маршруту, который проходит через одну из наиболее пострадавших частей оккупированного города.