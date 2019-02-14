Ани Лорак выступила в России в "голом" платье (видео)
Волшебный вечер ! #шоуДива#Таганрог
В сети появилось видео выступления опальной украинской певицы Ани Лорак в российском Таганроге.
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Ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram. "Волшебный вечер!" — написала она.
Некоторые фаны раскритиковали внешность Ани Лорак и ее слишком откровенный сценический наряд: "Снова трусы видно", "Поправилась?", "Стриптиз, а не концерт". Для концерта в Таганроге 40-летняя певица выбрала облегающее бежевое платье, украшенное пайетками. Наряд артистки практически сливался с тоном ее кожи.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.