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Ани Лорак выступила в России в "голом" платье (видео)

19:36, 14 февраля 2019
Общество
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

В сети появилось видео выступления опальной украинской певицы Ани Лорак в российском Таганроге.

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Ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram. "Волшебный вечер!" — написала она.

Некоторые фаны раскритиковали внешность Ани Лорак и ее слишком откровенный сценический наряд: "Снова трусы видно", "Поправилась?", "Стриптиз, а не концерт". Для концерта в Таганроге 40-летняя певица выбрала облегающее бежевое платье, украшенное пайетками. Наряд артистки практически сливался с тоном ее кожи.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

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Теги: #Россия#Ани Лорак