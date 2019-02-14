"Никто не закрывал перед нами никаких ворот": паломники ПЦУ на Афоне опровергли российскую пропаганду (видео)

Ранее СМИ писали, что делегацию ПЦУ в этот монастырь на Афоне не пустили. Священники это опровергают – у святынь они были.

Делегация Православной церкви Украины вернулась из первой загранкомандировки.

Семеро священников с официальным визитом посетили Афон, говорится в сюжете ТСН. Домой они вернулись позавчера, но все еще под впечатлением от поездки на Святую Гору, где почти все побывали впервые в жизни. За четыре дня украинцы успели посетить 16 монастырей, в двух из них сослужили с греческими монахами литургию.

"Никто не закрывал перед нами никаких ворот. И за нами тоже", - опровергает мифы российской пропаганды отец Валерий. Это касается визита к Пантелеймоновскому монастырю. Как и весь Афон, де-юре он находится под юрисдикцией Константинополя, но де-факто контролируется Москвой. В день визита туда украинцев в российской прессе появилась информация, что делегацию ПЦУ в этот монастырь не пустили. Священники это опровергают – у святынь они были.

Читайте такжеПроцесс продолжается: к ПЦУ перешло уже более 300 приходов бывшей УПЦ МП

"Нам не позволили подойти и поклониться к мощам Пантелеймона целителя. Он сказал, что их уже выносили утром и уже все. Но мы были там", - объясняют члены делегации.

На сплетни россиян они не обижаются, потому что священников переполняют впечатления и радость: "Наконец никто тебя не травит! Наконец никто не говорит, что ты неканонический, никто тебя не допустит к престолу. Это уже все в прошлом".

Паломники признаются, что после лет изоляции им не терпится ездить по миру, и уже настроили планов на будущее. Однако официальные визиты продолжат уже тогда, когда поместные церкви уладят формальности, официально признают украинскую церковь и пригласят ее представителей к себе.