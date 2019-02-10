Делегацию ПЦУ не пустили в "русский" монастырь на Афоне - СМИ

"Настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви", - говорится в сообщении.

"Русский" монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции закрыл двери представителям Православной церкви Украины.

Об этом пишет грецкое издание Romfea, передает ТСН. "Паломничество на гору Афон по благословению Вселенского Патриарха и Святого Общества в эти дни совершает митрополит Одесский Павел с новой Церкви Украины. Сегодня, в субботу, 9 февраля, митрополит Павел хотел посетить Свято-Пантелеймоновский монастырь (русский)", - отмечает издание.

Согласно информации, "когда митрополит прибыл в монастырь Святого Пантелеймона, братство сообщило ему, что у него нет благословения для поклонения".

"Затем настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви", - говорится в сообщении.

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Кроме того, настоятель пояснил высокопреосвященству и членам сопровождения, что "монастырь не признает их, также не планирует признавать их в будущем".

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ предлагают $2 тысячи за поджог храмов бывшей УПЦ МП.

На сегодняшний день в Православную церковь Украины уже перешли более 200 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.