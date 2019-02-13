Слови "сепара" и допроси: в сети рассказали о новой игре среди школьников
В Харькове дети школьного возраста развлекаются в игру, в которой нужно словить "сепаратиста".
Об этом на своей странице в Facebook написала харьковский педагог Галина Куц.
"Я за Россию", - слышу позади радостный крик. Я даже обалдела! Возвращаюсь и вижу четырех мальчиков 10-11 лет с рюкзаками, которые, видимо, идут из школы домой. Один из них кричит, что он "За Россию", а трое за ним гонятся. Остановилась, стала наблюдать. Оказалось, что это была такая игра! Дети ловили "сепара", устраивали ему допрос на украинском языке, заставляли его говорить "Слава Украине!", - рассказала она.
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Куц добавила, что наблюдала данную игру на Холодной горе в Харькове.
После того, как кричавшего школьника-«сепаратиста» догнали, ему устроили лингвистическую проверку, назвав двойным агентом.
"А когда он начал быстро переходить на украинский язык и соглашаться с ними - обозвали его двойным агентом и устраивали новые лингвистические проверки", - написала педагог.
Пользователи сети отмечали, что в подобного рода игры дети уже играют давно:
«На Салтовке видела, как играли в наших и сепаров»;
«Ого! То есть, это популярная харьковская игра»;
«Новое поколение)»;
«В Полтаве 2014 летом видел, как дети играют в майдановцев и беркутов, одни делают баррикады - другие стреляют»;
«В 2015 наблюдала похожее вообще за оградой сада. Только там это было менее идейно - просто две враждующие стороны. И еще была воспитательница, которая объясняла, что правильно произносить надо «не селапатисты, а се-па-ра-тис-ты...";
«Я представляю, в какие игры играют донецкие и луганские школьники»;
«Луганские и донецкие дети, и дети в Крыму, к сожалению, играют в другие игры...», - комментировали пользователи соцсети.