День Валентина 2019: история праздника всех влюбленных

История происхождения Дня святого Валентина окутана многочисленными легендами и мифами.

День Валентина 2019 уже через несколько дней, 14 февраля, будут отмечать миллионы людей во многих странах мира.

История дня Святого Валентина

История происхождения Дня святого Валентина окутана многочисленными легендами и мифами.

Согласно одной из таких легенд, в 269 году римский император Клавдий II стремился завоевать мир, но для осуществления этого замысла армии не хватало воинов. Он был уверен в том, что всему виной семейная жизнь, на которую солдаты тратят много времени, а вот одинокий мужчина, не обремененный семейными делами, будет лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря. Поэтому император запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам - выходить замуж за любимых мужчин.

Но с таким ходом событий не был согласен простой лекарь и священник Валентин. Он сочувствовал несчастным влюбленным и тайком от всех, под покровом ночи, освящал брак любящих мужчин и женщин. Однако вскоре злые правители узнали о тайных деяниях святого Валентина и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. Пока Валентин находился в тюрьме и ожидал исполнения приговора, он познакомился с прекрасной дочерью надзирателя - Юлией и влюбился в девушку. Перед смертью написал любимой девушке признание в любви - валентинку, где рассказал о своих чувствах, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

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А вот другая легенда гласит, что день Святого Валентина возник как память о римском патрицие Валентине, который был тайным христианином и обращал в новую веру своих слуг. После того, как он провел обряд венчания для двоих из них, все трое были задержаны стражей. Как представитель высшего класса, Валентин мог избежать казни, но его слуги такой привилегии не имели. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

Достоверно ни о первом, ни о втором Валентине ничего не известно. Кого именно из мучеников по имени Валентин было причислено к лику святых, сказать точно уже невозможно.

В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого было прекращено, а имя его удалено Римско-католической церковью в ходе преобразований календаря святых, по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об усекновении головы мечом.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен - с периодов древних языческих культур. К примеру, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata. Когда церковь запретила проведение луперкалий, им на смену пришел День святого Валентина, который также называется Днем всех влюбленных.

Когда день Валентина

День Валентина празднуется 14 февраля, и в 2019 году он выпадает на четверг. Конечно, праздновать посреди рабочей недели не очень удобно, но с другой стороны – это отличный повод добавить романтики и любви в свои трудовые будни.

День всех влюбленных - это праздник романтики, любви и нежности. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, воздушные шарики и другие приятные подарки. Неизменным атрибутом Дня святого Валентина 2019 являются валентинки. Валентинки могут быть как подписанными, так и анонимными.

Кстати, существует примета, что влюбленные пары, сыгравшие свадьбу в день Святого Валентина, получают любовь и счастье на долгие годы.

Наверное поэтому в День Валентина наблюдается ажиотаж среди желающих пожениться. Учитывая это, в День всех влюбленных 14 февраля 2019 года более 90 отделов регистрации актов гражданского состояния в Украине будут работать до полуночи.